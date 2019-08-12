"الدفاع المدني" يحذر من زيادة الأحمال الكهربائية في مشعر منى

تجنبًا لزيادة الأحمال مما قد يعرض الحجاج للخطر

حذرت المديرية العامة للدفاع المدني حجاج بيت الله الحرام وأصحاب حملات الحج من الاستخدام المفرط لأجهزة التكييف وغيرها من الأجهزة الكهربائية في مقار إقامتهم بمشعر منى, تجنبًا لزيادة الأحمال ما قد يعرضهم للخطر.


وشددت المديرية على أهمية اتباع تعليمات وإرشادات السلامة المبلغة لهم من الدفاع المدني, متمنية السلامة للجميع.

موسم الحج لعام 1440هـ الحج 1440هـ الحج

1

12 أغسطس 2019 - 11 ذو الحجة 1440 12:38 AM

تجنبًا لزيادة الأحمال مما قد يعرض الحجاج للخطر

"الدفاع المدني" يحذر من زيادة الأحمال الكهربائية في مشعر منى

وكالة الأنباء السعودية (واس)

منى

1 1,653

حذرت المديرية العامة للدفاع المدني حجاج بيت الله الحرام وأصحاب حملات الحج من الاستخدام المفرط لأجهزة التكييف وغيرها من الأجهزة الكهربائية في مقار إقامتهم بمشعر منى, تجنبًا لزيادة الأحمال ما قد يعرضهم للخطر.


وشددت المديرية على أهمية اتباع تعليمات وإرشادات السلامة المبلغة لهم من الدفاع المدني, متمنية السلامة للجميع.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

موسم الحج لعام 1440هـ الحج 1440هـ الحج

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019