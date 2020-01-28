قادماً من الشباب ..  الفيحاء يضم البقعاوي معاراً حتى نهاية الموسم

أنهى مجلس إدارة نادي الفيحاء برئاسة عبدالله أبانمي، إجراءات التوقيع مع الظهير الأيمن محمد البقعاوي، بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم مع أفضلية التجديد لسنة إضافية، قادماً من نادي الشباب.

وقد جرت مراسم التوقيع مساء اليوم الثلاثاء في قاعة المؤتمرات الصحفية بمقر النادي، بحضور عضو مجلس الإدارة نائب المشرف العام على الفريق الأول لكرة القدم حسام الربيعة.

الفيحاء محمد البقعاوي

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28 يناير 2020 - 3 جمادى الآخر 1441 05:35 PM

قادماً من الشباب ..  الفيحاء يضم البقعاوي معاراً حتى نهاية الموسم

صحيفة سبق الإلكترونية

المجمعة

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أنهى مجلس إدارة نادي الفيحاء برئاسة عبدالله أبانمي، إجراءات التوقيع مع الظهير الأيمن محمد البقعاوي، بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم مع أفضلية التجديد لسنة إضافية، قادماً من نادي الشباب.

وقد جرت مراسم التوقيع مساء اليوم الثلاثاء في قاعة المؤتمرات الصحفية بمقر النادي، بحضور عضو مجلس الإدارة نائب المشرف العام على الفريق الأول لكرة القدم حسام الربيعة.

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