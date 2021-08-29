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حضر إلى المدرسة بعد أن أكمل الجرعتَيْن مرتديًا كمامة وحاملاً سجادة

بالفيديو.. طالب يسجد في فناء مدرسته فرحًا بالعودة عقب انقطاع 500 يوم

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وثَّقت كاميرا مراقبة في إحدى مدارس محافظة بيشة طالبًا يسجد شكرًا لله، فرحًا بعودة الحياة التعليمية، ولقاء زملائه ومعلميه.



وتفصيلاً، حضر الطالب للمدرسة بعد أن أكمل الجرعتَيْن، مرتديًا كمامة، وحاملاً سجادة. وبعد أن أكمل إجراءات الدخول انصرف إلى مكان جانبي، وألقى سجادته أرضًا، ولحق بها معبرًا عن شكره بعد طول غياب جاوز الـ500 يوم.