مكة.. "نفع" تسلّم 18 شقة سكنية لمستفيديها بمرحلتها الثانية

في إطار اتفاقيتها المبرمة مع برنامج الإسكان التنموي

أنهت جمعية نفع الخيرية بمنطقة مكة المكرمة تسليم 18 وحدة سكنية لـ18 عائلة من مستفيدي الجمعية، بحضور أحمد بن يحيى الصفحي مدير إدارة تنمية المجتمع بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة، والمهندس حمد الخرجي مدير الإسكان التنموي بمنطقة مكة المكرمة، وسفير العمل الاجتماعي بالجمعية حسن بصفر.

وسلّم "الصفحي" مفاتيح الوحدات السكنية لمستحقيها، وذلك ضمن اتفاقية الجمعية مع وزارة الإسكان ممثلة في برنامج الإسكان التنموي، الذي يعد إحدى مبادرات الوزارة لمستحقي الدعم الأشد حاجة من مستفيدي الجمعيات الخيرية المرخصة والمعتمدة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وثمّن "الصفحي" دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين لكل ما يحقق راحة ورفاهية المواطن ولمستفيدي الجمعيات الخيرية بشكل خاص عبر برنامج الإسكان التنموي لتأمين السكن للأسر الأشد حاجة في المجتمع.

ونوّه بدعم وتمكين الإسكان التنموي للجمعيات الخيرية من خلال توفير الوحدات السكنية المطلوبة بحيث تقوم الجمعيات من جانبها بتسليم وإدارة وتشغيل المساكن للأسر المستحقة.

وأكد "العُمري"، من ناحيته، أن الجمعية تسير بخطوات متوازنة ونوعية حيال برامجها للمستفيدين، وقال: هذا البرنامج السكني يحقق الإشباع الأهم للأسر المحتاجة في ظل الاهتمام من قبل حكومتنا لمستفيدي العمل الخيري.

وأضاف: هذه المرحلة تعتبر المرحلة الثانية حيث سبقتها المرحلة الأولى، وفيها تم تسليم 17 وحدة سكنية لمستحقيها ليصبح مجموع ما تم تسليمه من مساكن للمستحقين 35 وحدة سكنية.

وأردف: الجمعية وقّعت ضمن خططها الاستراتيجية ومواكبتها للرؤية ٢٠٣٠ اتفاقية مع وزارة الإسكان ممثلة ببرنامج الإسكان التنموي؛ بهدف تكامل العمل مع الجمعية، وسعياً إلى تنويع خدماتها في جميع مجالات العمل الخيري.

وتابع: تم تخصيص الوحدات السكنية على مرحلتين وتوزيعها على مستحقيها، على أن يتم استقطاع مبلغ 200 ريال شهرياً من الأسر التي لا يوجد لديها دخل غير الضمان الاجتماعي، فيما يتم استقطاع مبلغ 800 ريال شهرياً من الأسر التي لديها دخل آخر بالإضافة إلى الضمان الاجتماعي.