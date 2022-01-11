"أمان البيئية" بعرعر تُطلق مبادرة "نثر البذور" في وادي "أبا القور"

لزيادة الغطاء النباتي بالمنطقة ومكافحة التصحر والمحافظة على النباتات

أطلقت جمعية "أمان البيئية" بمنطقة الحدود الشمالية أمس، مبادرة نثر البذور في وادي "أبا القور" بالتعاون مع فرع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر بالمنطقة، بمشاركة المتطوعين.

وتهدف المبادرة إلى زيادة الغطاء النباتي بالمنطقة ومكافحة التصحر والمحافظة على النباتات والأشجار الأصيلة بالمنطقة وتنميتها.