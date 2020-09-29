"الشورى" لـ"الإسكان": نسقوا مع "ساما" لإلغاء الدفعة المقدمة بالقرض المدعوم

كما دعا للتنسيق مع "الزكاة" لتسهيل تطبيق مبادرة تحمل الدولة ضريبة المسكن الأول

طالب مجلس #الشورى وزارة الإسكان، في قرار أصدره اليوم بالتنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي، لدراسة إلغاء الدفعة المقدمة التي تُلزم البنوكُ بها المستفيدَ قبل استلام القرض المدعوم.

وقال المجلس: على وزارة الإسكان، التنسيق مع الهيئة العامة للزكاة والدخل، لتسهيل تطبيق مبادرة تحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة على المسكن الأول.

كما طالب المجلس بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية لزيادة مساهمة الوزارة في تطوير مدن صغيرة وضواحٍ على مشارف المدن الكبيرة مزودة بكل الخدمات اللازمة للحياة العصرية وهي توصية إضافية مقدمة من عضو المجلس د.جواهر العنزي.

ومن جهة أخرى طالب #الشورى في -قرار أصدره اليوم- بشأن التقرير السنوي لوزارة التجارة للعام المالي 1440/ 1441هـ وزارة التجارة بتقييم تأثير جائحة كورونا على (نمو الأنشطة التجارية- عرض السلع وأسعارها- الغش التجاري والتستر)؛ لتعزيز حماية المستهلك والتاجر من أخطار الأزمات.

وقال المجلس: على وزارة التجارة التنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لإنشاء جمعيات أهلية متخصصة في جميع الأنشطة التجارية لتعزيز حماية المستهلك.