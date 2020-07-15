"تعليم الرياض" تعلن بدء التسجيل في الدورات التدريبية لشاغلات الوظائف التعليمية

315 برنامجاً تستهدف قرابة 8 آلاف متدربة في التدريب المباشر أو أكثر من 15 ألفاً عن بُعد

أعلنت إدارة التدريب التربوي والابتعاث للبنات بتعليم الرياض، فتح التسجيل في الدورات التدريبية خلال أسبوع التهيئة والفصل الأول للعام الدراسي 1441 / 1442هــ، لشاغلات الوظائف التعليمية.

وأوضحت مساعد المدير العام للشؤون التعليمية للبنات فتح العرفج، أن إتاحة البرامج التدريبية تأتي في إطار حرص الإدارة على تعزيز مسار التطوير المهني التعليمي لشاغلات الوظائف التعليمية من خلال تنمية المهارات وإكساب الخبرات، مشيرة إلى أنه سيتم طرح 315 برنامجًا تدريبيًا في مختلف المجالات، منها 35 دورة خلال أسبوع التهيئة وتستهدف قرابة 8 آلاف متدربة في حال تقرر أن يكون التدريب مباشرًا، وأكثر من 15 ألف متدربة في حال كان التدريب عن بُعد.

من جهتها، أوضحت "إبتهال السحيباني" مديرة إدارة التدريب والابتعاث، أن التسجيل يتم إلكترونيًا عبر نظام التدريب على بوابة الرياض التعليمية، داعية شاغلات الوظائف التعليمية إلى الاطلاع على الخطة التدريبية لاختيار الدورات التي يرغبن في الالتحاق بها.

وذكرت السحيباني، أن الخطة التدريبية تتضمن خلال أسبوع التهيئة عددًا من الدورات، منها: مهارات التعامل مع الصفوف الأولية، والتقويم من أجل التعلم، ودمج التقنية بالتعليم لبناء مهارات القرن 21، وبرمجة العقل الباطن الرضا، والولاء الوظيفي، إلى جانب دورات في التوثيق العلمي، والثقة المؤسسية، وطرق وأساليب الإقناع، والفهم القرائي، والمحتوى التفاعلي والتحول الرقمي، وتطوير الأداء المهني للمعلم.

وتتضمن الخطة التدريبية للفصل الأول عددًا من الدورات، منها: التعلم النشط والقيادة المدرسية في مرحلة الطفولة المبكرة والأسئلة الصفية.. منطلقات علمية ومهارات تطبيقية، إضافة إلى دورات في التفكير الإبداعي، وبناء أدوات التقييم في التربية الخاصة، والرحلات المعرفية عبر الويب (الويب كويست)، الإبداع في القيادة التربوية، القيادة الافتراضية (قيادة العمل عن بُعد).