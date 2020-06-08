"آل الشيخ": عدم الالتزام بالبرتوكولات الصحية تسبب في إغلاق 71 مسجداً

نتج عنه تسجيل إصابات بفيروس كورونا في بعضها وجارٍ العمل على تعقيمها

أكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ أن عدم التزام البعض بالبرتوكولات والاحترازات الصحية نتج عنه تسجيل إصابات بفيروس كورونا في بعض المساجد مما أدى لإغلاق 71 مسجداً.

وقال الوزير آل الشيخ في تغريدة له عبر حسابه على "تويتر": عدم التزام البعض بالبرتوكولات والاحترازات الصحية نتج عنه تسجيل إصابات بفيروس كورونا في بعض المساجد، مما أدى لإغلاق 71 مسجداً احترازياً في مختلف مناطق المملكة، وجارٍ العمل على تعقيمها.