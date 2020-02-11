"العمل والتنمية" بالرياض يقبض على 17 وافداً من مخالفي نظام الإقامة

في حملة تفتيشية مشتركة شملت عدة مواقع

واصل فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض حملاته التفتيشية على المنشآت التجارية بمختلف أنشطتها؛ للتأكد من التزام أصحاب الأعمال بضوابط الوزارة وقراراتها، وتعقب المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل، حيث نفّذ الفرع مساء السبت الماضي، بالمشاركة مع الجهات الشريكة متمثلةً بشرطة الرياض ودوريات الضبط الميداني ولجنة التبغ حملة كبرى استهدفت عدة مواقع، منها مزادات السيارات المصدومة والمستعملة بـ"الحائر".

وأسفرت الحملات عن إغلاق ٣ محالّ، والقبض على 17 وافداً من مخالفي نظام الإقامة والعمل، وتم اتخاذ الإجراءات الرسمية بحقهم.

وأكد مدير عام مكتب العمل بمنطقة الرياض عبدالكريم عسيري، أن هذه الحملة المشتركة هي امتداد للحملات التفتيشية المنفذة على جميع المنشآت في كل أحياء الرياض والمناطق والمحافظات والمراكز التابعة لها، وسيعقبها حملات مماثلة بلا توقف بالتعاون مع الجهات الشريكة؛ للتأكد والتحقق من التزام أصحاب المحالّ بقرارات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية المنظمة لسوق العمل.

وشدد "عسيري" على أنه ووفقاً للقرارات الوزارية، لن يكون هناك أي تهاون في تطبيق العقوبات بحق المخالفين سواء كانت شركات ومؤسسات أو أفراد.