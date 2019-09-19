"القرني" يحتفل بتخرجه من الكلية الأمنية

احتفل الملازم أول خالد بن مهدي القرني، بتخرجه من كلية الملك فهد الأمنية، وذلك في حفل رعاه وزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود، الأربعاء، في استاد الأمير نايف، بمقر الكلية في الرياض.



وتلقى "القرني" التهنئة والتبريكات من الأهل والأصدقاء والزملاء الذين شاركوه فرحته، سائلين المولى له المزيد من التقدم والنجاح، ولما فيه خدمة هذا الوطن العظيم.