وسط أنباء عن عودته للسعودية.. "ليوناردو" و"الوحدة" ينفصلان

أعلنت إدارة نادي الوحدة الإماراتي، فسخ عقد اللاعب البرازيلي "ليوناردو" بالتراضي.

وقال النادي: "توصلت شركة نادي الوحدة لكرة القدم إلى اتفاق "مساء اليوم" مع اللاعب ليوناردو دي سوزا؛ يقضي بموجبه بفسخ عقد اللاعب بالتراضي بمقابل مادي للنادي، وبهذا ينتهي ارتباط اللاعب بالنادي".

يذكر أن اللاعب يملك عدة عروض من أندية المملكة.

15

21 أغسطس 2019 - 20 ذو الحجة 1440 06:17 PM

وسط أنباء عن عودته للسعودية.. "ليوناردو" و"الوحدة" ينفصلان

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

7 9,565

أعلنت إدارة نادي الوحدة الإماراتي، فسخ عقد اللاعب البرازيلي "ليوناردو" بالتراضي.

وقال النادي: "توصلت شركة نادي الوحدة لكرة القدم إلى اتفاق "مساء اليوم" مع اللاعب ليوناردو دي سوزا؛ يقضي بموجبه بفسخ عقد اللاعب بالتراضي بمقابل مادي للنادي، وبهذا ينتهي ارتباط اللاعب بالنادي".

يذكر أن اللاعب يملك عدة عروض من أندية المملكة.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019