نائب أمير الشرقية يرفع الشكر للقيادة الرشيدة على الدعم اللامحدود لرياضة الهجن

رعى ختام سباق النعيرية وأشاد بالتنظيم الاحترافي وتعزيز روح التنافسية لهذه الرياضة

رفع نائب أمير المنطقة الشرقية، الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -يحفظه الله-، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -يحفظه الله- ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، على الدعم الكريم لإنجاح سباق الهجن بمحافظة النعيرية.

وقال في تصريح لدى رعايته ختام سباق النعيرية للهجن "أرفع الشكر والعرفان لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين، وسمو سيدي ولي العهد -يحفظهما الله- على ما قدمته قيادتنا الرشيدة من دعمٍ ورعاية لهذه الرياضة الأصيلة، كما أشكر أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف على دعمه ومتابعته المستمرة لإنجاح هذه الفعالية، ولأخي وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وأخي الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد رئيس اتحاد سباقات الهجن، على ما لمسته اليوم من تنظيمٍ احترافي، وتعزيز لروح التنافسية لهذه الرياضة التي لها جمهور عريض على مستوى المملكة.

أضاف: وبمشيئة الله ثم بالدعم الكريم من قيادتنا الحكيمة، يتواصل هذا الاهتمام والعطاء لتنمية وتطوير الرياضات، لاسيما الرياضات المرتبطة بتاريخنا وتراثنا وموروثنا، مشيداً سموه بالجهود التي بذلتها الجهات المنظمة والجهات الحكومية لإظهار هذه السباقات بأبهى صورة، والتي تأتي انطلاقاً من التوجيه الكريم من سمو ولي العهد بإقامة عدد من السباقات للمهتمين بالهجن في مختلف مناطق المملكة، مؤكداً أن المملكة قامت على الاعتزاز بالموروث، والتطلع إلى المستقبل، مع التمسك بالأصالة.

كما أكد رئيس الاتحاد السعودي للهجن الأمير فهد بن جلوي بن عبد العزيز بن مساعد بأن كل النجاحات التي تحققت جاءت بدعم ورعاية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي العهد الأمين - يحفظهما الله -، ومتابعة دقيقة من سمو رئيس وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل.

وأردف: هدفنا في هذا الاتحاد خدمة هذا البلد، من خلال هذه الرياضة العريقة التي تحظى بجماهيرية كبيرة ومحبين من مختلف المدن، ومن هذا المنطلق أولت القيادة هذه الرياضة دعماً سخياً ومستمراً من قبل سيدي ولي العهد- لرياضة الهجن، موضحاً أن ذلك يُعد دعماً لرياضة الهجن وملاكها والمواطنين المهتمين بهذه الرياضة مهنئاً جميع ملاك الهجن ومحبيها على هذا الدعم.

وقد توج الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبد العزيز نائب أمير المنطقة الشرقية الفائزين برموز الأشواط الرئيسة، بحضور رئيس الاتحاد السعودي للهجن صاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بن عبد العزيز بن مساعد والذي اختتمت فعالياته مساء اليوم الثلاثاء، واستمر خلال الـ6 أيام الماضية بـ114 شوطاً.

وجاء المتوج الأول في أشواط سن الحقائق رمز البكار الحقائق المفتوح "تاريخ" لسلامة بن رويشد الجهني، ورمز الحقائق القعدان المفتوح "فراع" لحمد محمد المري، ورمز البكار الحقائق العام للمشارك الأمريكي قاسم بو ناصر، ورمز القعدان الحقائق العام "صايب" لمحمد مبارك المري، فيما حقق المركز الأول في أشواط سن البكار اللقايا المفتوح "زعزعة" لمحمد بن جلمود المري، ورمز القعدان اللقايا المفتوح "سحاب" لمحمد بن معتق البلوي، ورمز البكار اللقايا العام "شقراء" لفهد عبدالله الشمري، ورمز القعدان اللقايا العام "قاسم" للمشارك الأمريكي قاسم بو ناصر، وأشواط سن الجذاع رمز الجذاع البكار المفتوح "الهلالية" لخالد حامد القرشي، ورمز القعدان المفتوح "الحارق" لمحمد بيشان العجمي، ورمز البكار الجداع العام "الجذابة" لراشد علي المري، ورمز القعدان العام لـ"جلمود" لفهيد محمد المري.





أما أشواط سن الثنايا أبكار ثنايا مفتوح "رهى" لمتعب جابر المري، رمز القعدان الثنايا المفتوح " شريان بن محمد المري، رمز البكار الثنايا العام "علن" لراشد المري، رمز القعدان الثنايا العام "ايجبت" لقاسم أبو ناصر.

وفي أشواط المارثون حققت "مغيضه" المركز الأول في شوط الماراثون بمسافة 5 كيلو لمالكها سلمان عبيد الدوسري، فيما جاز "شاهين" على المركز الأول في الشوط الثاني في السباق والتي تعود ملكيته لسفر سالم العتيبي.

وفي أشواط الزمول مفتوح، حقق "حبيب" المركز الأول لمالكه مشاري دغيم الشمري، فيما سجل "الجذاب" الأفضلية في الشوط الثاني لمالكه فيصل متعب الشمري، وجاء "صطو" أولاً في الشوط الثالث لمالكه عبدالله دخيل الجهني، فيما سجلت "رعاده" للأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف آل سعود المركز الأول في الشوط الرابع.



