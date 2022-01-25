"هيئة الإعلام" تفسح أكثر من 4.5 مليون جهاز خلال عام 2021

تنوّعت ما بين أجهزة الإرسال والبث والاستقبال وإنتاج المحتوى الإعلامي

أنهت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، عمليات الفسح لأكثر من 4 ملايين ونصف المليون جهاز خلال عام 2021.

وتنوّعت الأجهزة التي تم فسحها ما بين أجهزة الإرسال والبث والاستقبال وأجهزة إنتاج محتوى إعلامي.

وبحسب إنفوجرافيك الهيئة على حسابها بمنصة تويتر، فقد تم الفسح خلال عام 2021 لعدد 4.647.267 جهازاً، منها 108 أجهزة إرسال محتوى إعلامي و3054 جهاز إنتاج محتوى إعلامي، بجانب 4.644.105 أجهزة بث واستقبال محتوى إعلامي.