أمانة الرياض تزيل ٦٤ ألف صبة خرسانية غير نظامية

منذ مطلع العام تحسيناً للمشهد الحضري وارتقاءً بجودة الحياة

أزالت أمانة العاصمة الرياض ٦٤ ألف صبة خرسانية غير نظامية منذ مطلع العام الميلادي الحالي.

وقالت الأمانة عبر حسابها في تويتر: لمدينة بلا صبات عشوائية.. #أمانة_منطقة_الرياض تزيل ٦٤ ألف صبة خرسانية غير نظامية منذ مطلع العام الميلادي الحالي.. وتؤكّد: حملات الإزالة مستمرة تحسيناً للمشهد الحضري وارتقاءً بجودة الحياة.

أمانة الرياض الرياض

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15 سبتمبر 2020 - 27 محرّم 1442 08:14 AM

منذ مطلع العام تحسيناً للمشهد الحضري وارتقاءً بجودة الحياة

أمانة الرياض تزيل ٦٤ ألف صبة خرسانية غير نظامية

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أزالت أمانة العاصمة الرياض ٦٤ ألف صبة خرسانية غير نظامية منذ مطلع العام الميلادي الحالي.

وقالت الأمانة عبر حسابها في تويتر: لمدينة بلا صبات عشوائية.. #أمانة_منطقة_الرياض تزيل ٦٤ ألف صبة خرسانية غير نظامية منذ مطلع العام الميلادي الحالي.. وتؤكّد: حملات الإزالة مستمرة تحسيناً للمشهد الحضري وارتقاءً بجودة الحياة.

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