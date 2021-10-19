وزير التجارة يكرّم مراقباً أبلغ عن تعرضه لـ"رشوة"

كرّم وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي مراقباً أبلغ عن تعرضه لجريمة "رشوة". وأشاد "القصبي" بجهود مراقبي الوزارة في ضبط المخالفات ومراقبة الأسواق.
وقال حساب الوزارة عبر "تويتر": وزير التجارة يكرم مراقباً أبلغ عن تعرضه لجريمة "رشوة" ويشيد بجهود مراقبي الوزارة.
"القصبي" أشاد بجهود مراقبي الوزارة في ضبط المخالفات
كرّم وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي مراقباً أبلغ عن تعرضه لجريمة "رشوة". وأشاد "القصبي" بجهود مراقبي الوزارة في ضبط المخالفات ومراقبة الأسواق.
وقال حساب الوزارة عبر "تويتر": وزير التجارة يكرم مراقباً أبلغ عن تعرضه لجريمة "رشوة" ويشيد بجهود مراقبي الوزارة.