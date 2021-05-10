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سيتاح لهم التنقل بين البلدين بدءًا من أول أيام عيد الفطر دون الحاجة إلى الحجر

الإمارات والبحرين تعتمدان ممر سفر آمنًا بينهما للحاصلين على لقاح كوفيد 19

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اعتمدت الإمارات والبحرين، ممر سفر آمنًا بينهما للحاصلين على لقاح كوفيد19، الذين سيتاح لهم التنقل بين البلدين بدءًا من أول أيام عيد الفطر، دون الحاجة إلى تطبيق متطلبات الحجر الصحي عند الوصول، مع مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية الأخرى المعتمَدة في وجهة الوصول.