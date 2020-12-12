في شهرين.. "إغاثي الملك سلمان" يقدم العلاج لـ32,700 مريض بالعمى بعدة دول

عيادات المركز تواصل تقديم خِدْماتها الطبية للاجئين السوريين في مخيم الزعتري

أجرى فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الطبي التطوعي خلال شهري أكتوبر ونوفمبر 2020م، 4,595 عملية جراحية متفرقة في مجال مكافحة العمى والأمراض المسببة له، إضافة إلى توزيع 6,882 نظارة طبية وتقديم وصفات وعلاجات متنوعة، استفاد منها 32,766 فردًا في اليمن، والسودان، وبنجلاديش، ونيجيريا، بالتعاون مع مؤسسة البصر العالمية.



ففي اليمن نفذ فريق المركز 1,750 جراحة في محافظتي المكلا وعدن، كما قام بالكشف على 6,047 مريضًا مع توزيع أكثر من 1,731 نظارة طبية للحالات التي لا تستدعي التدخل الجراحي.



أمّا في السودان فقد أجرى أطباء المركز 800 عملية جراحية، والكشف على 5,000 حالة، إضافة إلى توزيع 800 نظارة طبية وقطرات خاصة للأعين، وذلك في ولايات الخرطوم، وأم درمان، والكلاكلة، ومدني.



كما أجرى الفريق الطبي التطوعي في مدينتي رانجبور وراجشاهي بجمهورية بنجلاديش 809 عمليات جراحية، والكشف على 5,979 فردًا، وتوزيع ما يقارب 1,688 نظارة طبية للمرضى الذين يعانون خللًا أو ضعفًا في الإبصار.



كذلك قام الفريق التطوعي في نيجيريا بتنفيذ 1,600 جراحة لإزالة الماء الأبيض والماء الأزرق والظفرة وعلاج انسداد القناة الدمعية وغيرها، والكشف على 15,740 حالة، وصرف 2,663 نظارة طبية، مع تقديم علاجات مناسبة للمحتاجين في مدينتي كانو وبوتشي.



تأتي الحملات الطبية التي يمولها وينفذها مركز الملك سلمان للإغاثة في الدول ذات الاحتياج بتوجيهات كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده وضمن الواجب السعودي في تلبية النداء الإنساني؛ تحقيقًا لرؤية المملكة 2030 في دعم العمل التطوعي.



من ناحية أخرى واصلت عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم خِدْماتها الطبية في مخيم الزعتري للاجئين السوريين بالأردن.



وقد راجع العيادات، أمس، 310 مرضى بمختلف حالاتهم، واستقبلت عيادات الطب العام 58 مريضاً، وعيادة الباطنية 42 مستفيدًا، كما استقبلت عيادات الأطفال 103 أطفال، وقسم الطوارئ 21 مراجعًا.



أمّا عيادة الأسنان فقد استقبلت 20 حالة، و 76 مريضة راجعت العيادة النسوية، فيما قدمت عيادة الأذن والأنف خِدْماتها لـ 15 مريضًا، وعيادة التغذية 13 مراجعًا.



وتم إجراء 90 تحليلاً لـ32 مريضًا بمختلف أنواع التحاليل المخبرية، وتم إجراء 30 صورة أشعة لـ22 مريضًا، كما تم إعطاء 66 لقاحاً لـ26 مريضاً، فيما بلغ إجمالي الوصفات التي سجلت في الصيدلية 347 وصفة طبية.



ويسعى المركز لتقديم أفضل الخِدْمات للاجئين السوريين عبر تنفيذ المشاريع الإنسانية المتنوعة لتحقيق الرسالة النبيلة التي تعكس النهج الإنساني للمملكة العربية السعودية بوجوب توفير الرعاية الكاملة للأشقاء اللاجئين في جميع المجالات للتخفيف من معاناتهم جراء الظروف التي يمرون بها .

