هكذا بدت جبال العيدابي بعد الأمطار.. شاهد لوحات جمالية من الطبيعة

ازدانت وارتدت حلة خضراء فاتنة.. وعدسة "سبق" رصدت سحرها

ازدانت طبيعة جبال محافظة العيدابي شرق جازان، وارتدت حلة خضراء فاتنة بعد الأمطار التي شهدتها المحافظة الجبلية خلال الأيام الماضية. فيما رصدت عدسة مصور فوتوغرافي ذلك الجَمال.

ورصدت عدسة المصور سليمان الغزواني صورًا بانت فيها معالم من جمال الطبيعة في جبل صماد ووادي جبحا ببلغازي، وهي من المواقع الجميلة في محافظة العيدابي الواقعة شرق منطقة جازان.