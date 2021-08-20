في تنبيه لـ "مركز الأرصاد": أمطار رعدية ورياح وتدنٍ في الرؤية على الباحة

يستمر إلى الساعة الثامنة مساءً ويشمل المحافظات

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة -بمشيئة الله- تضمن أمطاراً رعدية مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية.

ويشمل التنبيه، الذي يستمر إلى الساعة الثامنة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: الحجرة، العقيق، القرى، المخواة، المندق، بلجرشي، بني حسن، غامد الزناد، قلوة، والمناطق المجاورة لها.

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20 أغسطس 2021 - 12 محرّم 1443 01:10 PM

يستمر إلى الساعة الثامنة مساءً ويشمل المحافظات

في تنبيه لـ "مركز الأرصاد": أمطار رعدية ورياح وتدنٍ في الرؤية على الباحة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الباحة

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة -بمشيئة الله- تضمن أمطاراً رعدية مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية.

ويشمل التنبيه، الذي يستمر إلى الساعة الثامنة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: الحجرة، العقيق، القرى، المخواة، المندق، بلجرشي، بني حسن، غامد الزناد، قلوة، والمناطق المجاورة لها.

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