في تنبيه لـ "مركز الأرصاد": أمطار رعدية ورياح وتدنٍ في الرؤية على الباحة

يستمر إلى الساعة الثامنة مساءً ويشمل المحافظات

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة -بمشيئة الله- تضمن أمطاراً رعدية مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية.

ويشمل التنبيه، الذي يستمر إلى الساعة الثامنة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: الحجرة، العقيق، القرى، المخواة، المندق، بلجرشي، بني حسن، غامد الزناد، قلوة، والمناطق المجاورة لها.