رسميًّا.. شولتس مستشارًا لألمانيا و"ميركل" تُلقي سلاحها بعد 16 عامًا في المنصب

"التاسع" لفترة ما بعد الحرب العالمية الثانية بعدما تَصدر حزبُه الاشتراكي الانتخابات

فاز أولاف شولتس ممثل الحزب الاشتراكي الديمقراطي، بالمستشارية الألمانية، في تصويت برلماني اليوم الأربعاء؛ ليحل بذلك محل أنغيلا ميركل، بعد أن أمضت 16 عامًا في هذا المنصب.

وبعد شهرين ونصف الشهر على الانتخابات في ألمانيا، أصبح الاشتراكي الديموقراطي أولاف شولتس مستشارًا الأربعاء، مُعيدًا بذلك اليسارَ الوسطَ إلى الحكم، وليطوي نهائيًّا عهد أنغيلا ميركل الذي استمر 16 عامًا.

و"شولتس" هو تاسع مستشار لألمانيا لفترة ما بعد الحرب العالمية الثانية، بعدما تصدر حزبه الاشتراكي الديمقراطي الانتخابات الأخيرة، وتمكن من تحقيق غالبية مريحة قدرها 206 مقاعد مع شريكيه الجديدين في الائتلاف، الخضر (118 مقعدًا) والحزب الديمقراطي الحر الليبرالي (92 مقعدًا)؛ في حين أنه بحاجة إلى 369 صوتًا للفوز بالمستشارية.

ووفق "فرانس برس" اليوم، تنسحب ميركل من الحياة السياسية بعد أربع ولايات متتالية، بفارق تسعة أيام فقط من تحطيم الرقم القياسي لأطول مدة حكم، سجلها هيلموت كول (1982- 1998).

وبعد تلقيها الكثير من الإشادات والتكريم في الأسابيع الأخيرة، تغادر ميركل المستشارية نهائيًّا بعد مراسم تسليم السلطة لشولتس، خصمها السياسي وكذلك وزير ماليتها ونائبها في السنوات الأربع الأخيرة بموجب لعبة التحالفات.

وبذلك تطوي ميركل -التي تنسحب وشعبيتُها في أعلى مستوياتها- حياةً سياسية استمرت 31 عامًا، بينها 16 على رأس القوة الاقتصادية الأولى في أوروبا.