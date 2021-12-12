"البيئة": الأحد المقبل صرف تعويض المزارعين المتوقفين عن زراعة الأعلاف الخضراء

تطبيقًا لقرار مجلس الوزراء الخاص بالمحافظة على الموارد المائية غير المتجددة

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة البدء في صرف التعويض المادي للمزارعين الذين توقفوا عن زراعة الأعلاف الخضراء حفاظاً على الموارد المائية غير المتجددة، بدءاً من يوم الأحد القادم 19/ 12/ 2021م.

وأوضحت "البيئة" أن إجمالي مبالغ التعويضات يبلغ (69,576.874) ريالًا ويشمل (2348) مزارعاً بواقع (4) آلاف ريال عن كل هكتار.

وأضافت أن التعويض يأتي تطبيقاً لضوابط قرار مجلس الوزراء الصادر عام 1437هـ، والذي يقضي بإيقاف زراعة الأعلاف الخضراء في مدة لا تتجاوز ثلاثة أعوام.