محافظ شقراء يوجه بتوصيل المياه لجميع الأحياء والإعداد لحملة الترشيد

خلال زيارته لفرع خدمات المياه و"وحدة المحافظات الغربية "

زار محافظ شقراء، عادل بن عبدالله بن محمد البواردي، فرع خدمات المياه بشقراء، ووحدة أعمال المحافظات الغربية.

وقف المحافظ خلال الزيارة على سير العمل، واطلع على الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، كما وجه بسرعة توصيل المياه لجميع الأحياء في المحافظة ومراكزها والإعداد لحملة ترشيد المياه في جميع القطاعات.

استهلّ "البواردي" جولته التفقدية بزيارة "وحدة أعمال المحافظات الغربية" التابعة لوزارة المياه والبيئة، والتي تشرف على جميع محافظات غرب الرياض، ومن ضمنها محافظة شقراء، واطلع خلالها على الخدمات المقدمة من قبل الوحدة.

ثم قام بجولة على فرع خدمات المياه بشقراء، واطلع على الخدمات التي تقدم للمواطنين.

شملت الجولة تفقد قسم خدمات العملاء بالفرع، حيث اطلع على طريقة متابعة فواتير الاستهلاك، والتعامل مع تظلمات المواطنين ذوي الاستهلاك المرتفع.

بعد ذلك زار المحافظ، قسم "المحطات والآبار"، ودار نقاش حول وضع مصادر المياه بشقراء ومعدلات الاستهلاك، ثم وجه المحافظ الجميع ببذل المزيد من الجهد والإعداد لحملة ترشيد المياه لجميع القطاعات، والإسراع في توصيل الخدمات لبقية أحياء المحافظة والمراكز التابعه لها.

وأكد عزمه بزيارة تفقدية للمحطات الخارجية والمختبرات.

يذكر أن هذه الزيارات تأتي في إطار الجولات التفقدية التي يقوم بها محافظ شقراء، لمختلف الإدارات الحكومية؛ لتلمّس احتياجاتها، بما يسهم في دفع عجلة التنمية في المحافظة، إذ يتم خلال الزيارات: مناقشة أوضاع الدوائر في مختلف المجالات الخدمية، والاطلاع على سير العمل، واستعراض العوائق والسلبيات لتجاوزها؛ سعيًا للوصول إلى التنمية المستدامة في كل الأجهزة والإدارات بالمحافظة.