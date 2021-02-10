"الصحة": تسجيل 369 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 306 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء 10 فبراير 2021، تسجيل 369 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 371356 حالة .
وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 306 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 362368 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 5 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6415 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2573 والحالات الحرجة 417 حالة.
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء 10 فبراير 2021، تسجيل 369 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 371356 حالة .
وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 306 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 362368 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 5 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6415 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2573 والحالات الحرجة 417 حالة.