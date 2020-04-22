بتكثيف الرقابة على المطاعم والأسواق.. "أمانة الباحة" تستكمل جاهزيتها لرمضان

بالتزامن مع استمرار التدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا

أكملت أمانة منطقة الباحة والبلديات التابعة لها بالمنطقة استعداداتها وتجهيزاتها لشهر رمضان المبارك، حيث سيتم تنفيذ الخطط الرقابية المكثفة الموضوعة استعداداً للشهر الفضيل، وتكثيف التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا.

وتشمل خطط الأمانة وبلديات منطقة الباحة التركيز على الرقابة على المنشآت الغدائية وما في حكمها مثل المطاعم والأسواق التجارية والسوبرماركت والمخابز والمطابخ والبوفيهات للتأكد من قيامها باستيفاء كافة الإشتراطات الصحية، واتخاذ جميع الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 في أسواق الخضار والفواكة والمواشي، وكلفت الأمانة الفرق الميدانية والقوى البشرية اللازمة لمتابعة هذه الأعمال والإشراف على تنفيذها على مدار الساعة.

وقال أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط إن الفترة القادمة في شهر رمضان المبارك ستشهد مضاعفة وتكثيف أعمال الرقابة الميدانية خصوصاً في المواقع التي من المتوقع أن تشهد إقبالاً عليها خلال شهر رمضان المبارك، وستحشد الأمانة والبلديات التابعة لها الطاقات البشرية اللازمة لها والمتمثلة في زيادة أعداد المشرفين والمراقبين الميدانيين المكلفين بتنفيذ الخطط الرقابية المعتمدة. ومتابعة المسالخ ونقاط الذبح المصرح لها وكذلك محلات بيع اللحوم التي يرتادها المواطنون والمقيمون خلال هذا الشهر الكريم.

وأضاف "السواط "بأن الأمانة والبلديات التابعة لها تحرص على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين وفق توجيهات وتطلعات صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة ومعالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد الحقيل.

وأهاب "السواط " بجميع ملاك المنشآت التجارية المسموح لها بمزاولة النشاط بضرورة اتباع التعليمات والإلتزام بالمسافات التي تفصل بين المرتادين وعدم التكدس أو التجمعات، والتعاون مع الجهات الحكومية لوقاية المجتمع من فيروس كورونا، وضرورة التقيد بوضع الكمامات وارتداء القفازات والتعقيم والتطهير والتهوية أثناء تحضير الأطعمة ومناولتها، والمحافظة على النظافة الشخصية ونظافة المحل.

ودعا في الختام جميع المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي ملاحظات أو مخالفات صحية يجدونها في المطاعم أو المحلات على الرقم الموحد للبلاغات 940, ورقم الواتساب ‪‪0550271419، مؤكداً أن جميع البلاغات ستجد كل العناية والاهتمام من قبل مسؤولي الأمانة والبلديات لحين معالجتها وإقفالها.