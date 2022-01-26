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التقرير الأسبوعي: تصدّرت الرياض بنحو 2.78 مليار ريال ما يمثل 32 % من إجمالي المبيعات

"ساما": 8.8 مليار ريال المبيعات عبر نقاط البيع خلال الأسبوع المنتهي في 22 يناير 2022

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بلغت قيمة المبيعات عبر نقاط البيع في السعودية 8.77 مليار ريال خلال الأسبوع المنتهي في 22 يناير 2022 مقارنة بنحو 9.51 مليار ريال خلال الأسبوع الذي سبقه.

ووفقاً للتقرير الأسبوعي ﻟـ "عمليات نقاط البيع" الصادر عن البنك المركزي السعودي "ساما"، فقد بلغ عدد العمليات المنفذة نحو 111.5 مليون عملية.

فيما يخص توزيع قيمة الإنفاق حسب نقاط البيع في المدن خلال الأسبوع المنتهي في 22 يناير 2022، فقد تصدّرت الرياض بنحو 2.78 مليار ريال، ما يمثل 32 % من إجمالي قيمة المبيعات، تلتها مدينة جدة ﺑـ 1.41 مليار ريال.