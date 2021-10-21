في ختام معسكره بالدوحة.. أخضر الناشئين يتعادل وديًّا أمام قطر

تعادل المنتخب السعودي تحت 17 عامًا لكرة القدم مع منتخب قطر بنتيجة 2-2، في المباراة الودّيّة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، في ختام المعسكر الإعدادي بقطر، ضمن إطار المرحلة الخامسة من خطة الإعداد طويلة المدى لكأس آسيا تحت 17 عامًا 2023.

وسجّل للأخضر اللاعبان: فرحة الشمراني في الدقيقة 43، وزياد عياش في الدقيقة 68.

ودخل المدير الفني للمنتخب السعودي عبدالوهاب الحربي، اللقاء بقائمة مكونة من: عبدالإله الغامدي في حراسة المرمى، رياض يامي، عبدالسلام برناوي، ياسين خالد، عبدالله البيشي، محمد هزازي، فرحة الشمراني، فارس يوسف، حسين آل طه، محمد العيسى، نواف الجدعاني.

المنتخب السعودي

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21 أكتوبر 2021 - 15 ربيع الأول 1443 09:28 PM

في ختام معسكره بالدوحة.. أخضر الناشئين يتعادل وديًّا أمام قطر

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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تعادل المنتخب السعودي تحت 17 عامًا لكرة القدم مع منتخب قطر بنتيجة 2-2، في المباراة الودّيّة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، في ختام المعسكر الإعدادي بقطر، ضمن إطار المرحلة الخامسة من خطة الإعداد طويلة المدى لكأس آسيا تحت 17 عامًا 2023.

وسجّل للأخضر اللاعبان: فرحة الشمراني في الدقيقة 43، وزياد عياش في الدقيقة 68.

ودخل المدير الفني للمنتخب السعودي عبدالوهاب الحربي، اللقاء بقائمة مكونة من: عبدالإله الغامدي في حراسة المرمى، رياض يامي، عبدالسلام برناوي، ياسين خالد، عبدالله البيشي، محمد هزازي، فرحة الشمراني، فارس يوسف، حسين آل طه، محمد العيسى، نواف الجدعاني.

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المنتخب السعودي

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