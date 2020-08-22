





2

في إطار الحرص على ضمان منع وقوع الكوارث والحوادث المأساوية

"المواصفات" توصي بشراء التوصيلات الكهربائية الحاصلة على علامة الجودة

أوصت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، بضرورة الحرص على شراء التوصيلات الكهربائية الحاصلة على علامة الجودة السعودية.

وقالت "المواصفات"، عبر حسابها في "تويتر"، إن هذا الحرص في الاختيار يهدف إلى منع وقوع الكوارث والحوادث المأساوية.

وتهيب المواصفات السعودية بجميع المصنعين والموردين، التقدم بطلب الحصول على علامة الجودة لمنتجات التوصيلات الكهربائية عبر الخدمات الإلكترونية في موقعها الرسمي (www.saso.gov.sa).