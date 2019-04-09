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الأرصاد أصدرت تنبيهًا متقدمًا وتوقعت استمرارها للعاشرة

بدأت الزخات.. هطولات خفيفة تلطّف أجواء العاصمة

تشهد عدة أحياء بالعاصمة الرياض، هطولات مطرية متفرقة وسط سماء ملبدة بالغيوم.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد، قد أصدرت تنبيهًا متقدمًا لمنطقة الرياض من حالة هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، تُصحَب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة، قد تؤدي إلى جريان السيول، تتواصل حتى العاشرة مساءً وتشمل: (شقراء، والعاصمة، والخرج، والمجمعة، والزلفي، والمزاحمية).