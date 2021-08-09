"تعليم مكة" يدعو طلابه إلى الاستفادة من خدمة النقل المدرسي

تنفّذها شركة تطوير للنقل التعليمي والتسجيل عبر نظام "نور"

دعت الإدارة العام للتعليم بمكة المكرّمة، أولياء أمور الطلاب والطالبات، إلى الاستفادة من خدمات النقل المدرسي من خلال مبادرة التسجيل في خدمة النقل المدرسي التي تنفّذها شركة تطوير للنقل التعليمي ولمدة ثلاثة أسابيع.

وقالت الإدارة عبر حسابها في تويتر، إنه لتلقي الاستفسارات يجب التواصل على الرقم المجاني للشركة ‏8001231000، وعن كيفية التسجيل يتطلب الدخول إلى حساب نور، ‏واختيار طلب النقل الداخلي للعام المقبل ‏في خانة النقل المدرسي ‏بالضغط على الاسم في خانة الحساب، ‏ومن ثم الموافقة على الشروط والأحكام، و‏إكمال باقي الخطوات عن طريق تعبئة البيان، ومن ثم ستأتي رسالة تأكيد على الجوّال ‏إدخال رقم التأكيد، ومن ثم إكمال عملية التسجيل وسداد الرسوم والاحتفاظ بالأصل، وستصل رسالة بعد ذلك أن طلبك قيد التنفيذ.