أمين عسير يتفقد مشروع جسر طريق الملك خالد في أحد رفيدة

للتأكد من جاهزية افتتاح المرحلة الأولى

تفقد أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، اليوم الأربعاء، سير العمل بمشروع جسر طريق الملك خالد مع تقاطعي ومدخل مدينة الملك فيصل العسكرية في أحد رفيدة.

جاء ذلك بحضور مقاولي المشروع، واستمع من رئيس البلدية لشرح موجز عن نسب الإنجاز والمراحل المتبقية للمشروع.

من جهته قال أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي: إن هذه الزيارة الميدانية تأتي بهدف متابعة أعمال المشروع المتبقية والتأكد من جاهزية افتتاح المرحلة الأولى.

وأضاف أن المشروع يعد محوريًّا وهامًّا لموقعه، والأمانة تتابعه من بداية اعتماده وتنفيذه ونسب الإنجاز به، موجهًا بسرعة إكماله لخدمة المواطنين والالتزام بالجدول الزمني ومواصفات ومعايير السلامة المُتبعة وأعمال الإنارة وتصريف مياه الأمطار والسيول والأرصفة واللوحات الإرشادية.

وأشار الدكتور الحميدي إلى أن جميع المشاريع الخدمية عمومًا، وهذا المشروع تحديدًا؛ تحظى بمتابعة من أمير المنطقة؛ لما في ذلك من دفع لعجلة التنمية بالمنطقة والمحافظات، إضافةً إلى أنه جرى بحث أهم النقاط العامة في تفاصيل المشروع مع رئيس بلدية أحد رفيدة، وطلب التسهيلات اللازمة من الجهات الأمنية والمرورية والجهات الخدمية لتنفيذ أعمال المشروع خلال المدة المحددة.

يذكر أن هذا المشروع يعتبر من المشاريع الكبرى بالمنطقة، ويعكس واجهة حضارية لمحافظة أحد رفيدة، ومن أهم الطرق الحيوية بالمنطقة، ويتميز بتنظيم الحركة المرورية لسالكي الطريق الدولي، إضافة إلى أنه يخدم الجوانب الاستثمارية والسياحية والأمنية في المدينة.

ويبلغ طول الجسر 1300 متر، ويمكّن القادمين من محافظتي خميس مشيط وسراة عبيدة من استخدام الجسر بشكل أسهل ومرن مع مراعاته للأنظمة المرورية.



ويحتوي المشروع على مداخل ومخارج للحركة المرورية ويجعلها أكثر انسيابية، ويراعي كثافة الحركة بشكل منتظم.