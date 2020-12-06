شاهد .. إزالة البسطات العشوائية وغير المصرَّح لها بالعمل في "شفا الطائف"

في حملة نفَّذتها الأمانة خلال يومَيْ الجمعة والسبت.. ورصدت مخالفات كثيرة

نفَّذت أمانة محافظة الطائف ممثلة في "بلدية الشفا الفرعية"، خلال فترتَي "الجمعة والسبت"، حملة لإزالة البسطات العشوائية وغير المصرَّح لها بالعمل.

وقد رصدت الفرقة المكلفة بالمهمة تدني مستوى النظافة وانعدام الاشتراطات الصحية، وذلك بمتابعة مباشرة من رئيس بلدية الشفا ووكيل الخدمات المساعد المهندس فيصل الزهراني.

أمانة الطائف الطائف

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06 ديسمبر 2020 - 21 ربيع الآخر 1442 01:34 AM

في حملة نفَّذتها الأمانة خلال يومَيْ الجمعة والسبت.. ورصدت مخالفات كثيرة

شاهد .. إزالة البسطات العشوائية وغير المصرَّح لها بالعمل في "شفا الطائف"

فهد العتيبي

الطائف

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نفَّذت أمانة محافظة الطائف ممثلة في "بلدية الشفا الفرعية"، خلال فترتَي "الجمعة والسبت"، حملة لإزالة البسطات العشوائية وغير المصرَّح لها بالعمل.

وقد رصدت الفرقة المكلفة بالمهمة تدني مستوى النظافة وانعدام الاشتراطات الصحية، وذلك بمتابعة مباشرة من رئيس بلدية الشفا ووكيل الخدمات المساعد المهندس فيصل الزهراني.

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