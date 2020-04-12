آخر أرقام كورونا في الهند وتايلاند وميانمار والأرجنتين وإسرائيل

مستجدات تتواصل وسط جهد عالمي لاحتواء المرض وإيجاد العلاج

تتواصل مستجدات وأرقام فيروس كورونا على مدار الساعة من كل بقاع الأرض؛ معلنة إصابات جديدة وحالات تعافٍ ووفيات للفيروس القاتل وسط جهد عالمي متواصل لاحتواء المرض بالإجراءات الاحترازية من ناحية، وبالبحث عن لقاح أو علاج من جهة أخرى.

وفي السطور التالية نستعرض المستجدات في 5 دول:

ميانمار

سجّلت السلطات الصحية في ميانمار، اليوم، سبع إصابات مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)؛

وبذلك يرتفع إجمالي الحالات المصابة في ميانمار إلى 38 إصابة؛ فيما بلغ عدد المتوفين بالفيروس ثلاثة أشخاص.

تايلاند

سجلت تايلاند 33 إصابة جديدة بالفيروس التاجي، اليوم الأحد، بالإضافة إلى 3 حالات وفاة؛ ليصبح مجموع الإصابات 2.551 حالة، والوفيات 38.

وقال تاوسين ويسانويوثين، المتحدث الرسمي باسم المركز الحكومي لإدارة COVID-19: إن رجلين تايلانديين يبلغان من العمر 74 و44، توفيا بهذا الوباء، كما توفيت امرأة تبلغ من العمر 65 عامًا.

الهند

سجلت الهند خلال الـ24 ساعة الماضية، 909 إصابات مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و34 حالة وفاة.

وأفادت وزارة الصحة الهندية اليوم، بارتفاع العدد الإجمالي للحالات المصابة بفيروس كورونا إلى 8356 إصابة؛ فيما بلغ إجمالي الوفيات 273 حالة وفاة.

الأرجنتين

أعلنت وزارة الصحة الأرجنتينية، تسجيل 167 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع إجمالي المصابين إلى 2142 شخصًا، توفي منهم 89 شخصًا بعد تسجيل 6 حالات وفاة جديدة.

وأوضحت الوزارة في أحدث تقاريرها، أن حالات الوفاة الجديدة لسيدة و4 رجال تتراوح أعمارهم بين 47 و79 عامًا.

إسرائيل

أعلنت وزارة الصحة بسلطات الاحتلال الإسرائيلية، ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 102، والإصابات إلى 10743.

وبدأ صباح اليوم الأحد، سريان مفعول التعليمات الملزمة بوضع الكمامات طوال مدة المكوث خارج البيت؛ كإجراء احترازي لمنع تفشي فيروس كورونا.