وزير العمل يبارك إطلاق "أول جمعية لحماية المستثمرين الأفراد" بالمملكة

عبر تغريدة في حسابه بـ"تويتر".. وتتولى توعية المستثمرين بحقوقهم

بارك وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، للقطاع المالي؛ إطلاق جمعية حماية المستثمرين الأفراد، التي تم الترخيص لها من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، كأول جمعية تعنى بحماية المستثمرين.

جاء ذلك في تغريدة للراجحي عبر حسابه الرسمي بمنصة "تويتر"، أوضح فيها أن الجمعية سوف تتولى توعية المستثمرين بحقوقهم والتكامل مع الجهات الحكومية والوقوف مع قضايا المستثمرين وحماية مصالحهم.

وكان المهندس الراجحي وافق على تأسيس جمعية حماية المستثمرين الأفراد، والتي تهدف إلى تحليل وتقييم الأنظمة واللوائح والسياسات والتشريعات المؤثرة على المستثمرين وتقديم المقترحات والتوصيات في شأنها إلى الجهة الصادرة عنها، أو إلى الجهة المشرفة، والتكامل مع الجهات الرقابية والإشرافية بالرقابة ضد أي ممارسات غير أخلاقية أو مشتبه فيها حدثت أو على وشك الحدوث في إدارة الشركات المدرجة أو في السوق المالية.

كما تهدف الجمعية إلى المبادرة متى ما لزم الأمر برفع التقارير للجهات الإشرافية والتنظيمية بأي تعديات على حقوق المستثمرين ومصالحهم، وتقديم المشورة والمساعدة القانونية للأعضاء والمستثمرين الأفراد، فيما يتعلق بتقديم الشكوى ورفع الدعاوى وتوكيل المحامين، وتمكينهم من مساءلة المتعدين على حقوقهم محل حماية الجمعية.