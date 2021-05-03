ميانمار.. جماعة متمردة تُسقط طائرة مروحية للانقلابيين

فرار عشرات الآلاف من المدنيين بالمناطق الحدودية

أفاد قيادي في جيش استقلال كاتشين، أحد أقوى الجماعات المتمردة في ميانمار، اليوم (الاثنين)، بأن جيش الاستقلال أسقط طائرة مروحية بعد ضربات جوية شنها الجيش الحكومي.

ووفقاً لـ"رويترز"، تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى فرار عشرات الآلاف من المدنيين؛ بسبب القتال بين الجيش ومتمردي الأقليات العرقية في المناطق الحدودية الشمالية والشرقية النائية.

وتصاعد القتال بعد أن سيطر قادة الجيش على السلطة في الأول من فبراير الماضي، وأطاحوا بالحكومة المنتخبة بزعامة أونج سان سو تشي.