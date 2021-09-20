عملية منظار لركبة "عطيف".. تحت إشراف جراح إصابات الملاعب الألماني "بونيش"

أجرى لاعب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم "عبدالله عطيف" صباح اليوم في مدينة أوغسبورغ الألمانية، عملية منظار للركبة، تحت إشراف الدكتور الألماني بونيش، جراح الإصابات الرياضية، وبمتابعة من أخصائي العلاج الطبيعي بالمنتخب السعودي الدكتور ياسر الفريهيدي.