لم تُبلغ 3 .. تقرير مخابراتي يفضح تورُّط قطر في هجمات إيران على ناقلات السعودية

أكّد مسؤولية فيلق القدس التابع لحرس الملالي وعلم عناصر في حكومة طهران بنشاطاته

كشف تقرير استخباراتي غربي، أن الدوحة كانت على علمٍ مسبقٍ بالهجوم الإيراني على ناقلات سعودية في خليج عُمان، ولم تقم بدورها بإطلاع حلفائها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا بهذه المعلومات، على الرغم من استضافتها قاعدة عسكرية أمريكية.

وذكرت قناة "فوكس نيوز" الامريكية، أن قطر كانت تملك معلومات عن هجوم الحرس الثوري الإيراني على الناقلات السعودية والنرويجية في شهر مايو الماضي.

وأشارت القناة إلى أن التقرير الاستخباراتي يكشف أن فيلق القدس؛ التابع للحرس الثوري الايراني، مسؤولٌ عن الهجمات، وأن عناصر في الحكومة الإيرانية، إضافة إلى دولة قطر، كانوا على علمٍ بنشاطات الحرس الثوري.