خلال أسبوع.. "إغاثي الملك" ينتزع أكثر من 1.500 لغم من الأراضي اليمنية

زرعتها مليشيا الحوثي بعشوائية في المناطق السكنية والمدارس والطرقات

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية جهوده في حفظ حياة الآلاف من الأبرياء اليمنيين من خلال مشروع "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام التي زرعتها مليشيا الحوثي بعشوائية في المناطق السكنية والمدارس والطرقات في مختلف محافظات اليمن.

وتمكّن المشروع خلال الأسبوع الثالث من شهر أغسطس 2021م من انتزاع 1.589 لغما، تنوعت ما بين 14 لغماً مضاداً للأفراد، و458 لغماً مضاداً للدبابات، و1.116 ذخيرة غير متفجرة، وعبوة ناسفة واحدة، ونزع في محافظة عدن 48 لغماً مضاداً للدبابات.

وفي مديرية قعطبة بمحافظة الضالع تم نزع لغم واحد مضاد للأفراد و14 لغماً مضاداً للدبابات، إضافة إلى نزع 57 لغماً مضاداً للدبابات في مديرية خب الشعف بمحافظة الجوف، ونزع 36 لغماً مضاداً للدبابات و25 ذخيرة غير متفجرة في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة.

كما تمكّن فريق "مسام" من نزع 20 لغماً مضاداً للدبابات في مديرية المضاربة بمحافظة لحج، ونزع 85 ذخيرة غير متفجرة في مديرية المسيمير في المحافظة ذاتها.

وفي مدينة مأرب تم نزع 12 لغماً مضاداً للدبابات، أما في مديرية رحبة بمأرب تم نزع 5 ألغام مضادة للدبابات و60 ذخيرة غير متفجرة، في حين تمكن فريق "مسام" في محافظة شبوة من نزع 8 ألغام مضادة للدبابات في مديرية عين، و11 لغماً مضاداً للدبابات و171 ذخيرة غير متفجرة في مديرية عتق، و5 ألغام مضادة للدبابات في مديرية بيحان، و59 لغما مضادا للدبابات في مديرية عسيلان.

وفي محافظة تعز تم نزع 16 لغماً مضاداً للدبابات وذخيرة غير متفجرة واحدة في مديرية الوازعية، أما في مديرية المخا فتم نزع 5 ألغام مضادة للأفراد و19 لغماً مضاداً للدبابات و50 ذخيرة غير متفجرة، وفي مديرية موزع نزع 47 لغماً مضاداً للدبابات و724 ذخيرة غير متفجرة، إلى جانب نزع 8 ألغام مضادة للأفراد و101 لغم مضاد للدبابات وعبوة ناسفة واحدة في مديرية ذباب.

وبذلك يبلغ إجمالي ما تم نزعه من الألغام منذ بداية المشروع 269 ألفاً و923 لغمًا، في حين يواصل الفريق تطهير الأراضي اليمنية والتصدي للتهديدات المباشرة لحياة الشعب اليمني.