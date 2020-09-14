موريتانيا تسجل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا

خلال الساعات الـ 24 الماضية

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية تسجيل، إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ 24 الماضية.
وأوضح بيان صادر عن الوزارة، أن إجمالي حالات الإصابة في موريتانيا بلغ 76256 ألف حالة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 161 حالة.

فيروس كورونا الجديد

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14 سبتمبر 2020 - 26 محرّم 1442 04:40 PM

خلال الساعات الـ 24 الماضية

موريتانيا تسجل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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أعلنت وزارة الصحة الموريتانية تسجيل، إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ 24 الماضية.
وأوضح بيان صادر عن الوزارة، أن إجمالي حالات الإصابة في موريتانيا بلغ 76256 ألف حالة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 161 حالة.

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فيروس كورونا الجديد

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