"الصحة": تسجيل 1213 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 910 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء 19 مايو 2021، تسجيل 1213 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 436239 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 910 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 420671 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 13 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 7201 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 8367 والحالات الحرجة 1372 حالة.