فرنسا تعلن ارتفاع المصابين بكورونا إلى 19856 مصاباً و860 حالة وفاة

"فيران ": 8675 نقلوا للمستشفيات و2082 من المصابين في العناية المركزة

سجلت فرنسا 186 حالة وفاة إضافية بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، ما يرفع العدد الإجمالي لعدد الوفيات في فرنسا إلى 860 وفاة.

وتفصيلاً، أكد وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران إصابة 19856 في فرنسا، من ضمنهم 8675 مصاباً نقلوا إلى المستشفيات، و2082 منهم في العناية المركزة.