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مثمنًا متابعة طلب حماية الأودية الذي يُعدُّ في مراحله الأخيرة

مبشرًا الأهالي.. "الحبشان": تخصيص متنزه وطني في الأفلاج

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زفَّ رئيس رابطة الأفلاج الخضراء محمد الحبشان بشرى للأهالي بصدور قرار من إدارة المتنزهات بتخصيص متنزه وطني بالمحافظة.

وبهذه المناسبة قدم الحبشان شكره لرابطة الأفلاج الخضراء (مكتب فرع وزارة الزراعة بالأفلاج)، ومُرضي بن محمد الحبشان، على جهودهم ومتابعتهم التي أثمرت إقرار المتنزه الوطني بالمحافظة غرب الرقاشية. مثمنًا في الوقت نفسه لهم متابعة طلب حماية الأودية الذي يعد في مراحله الأخيرة.