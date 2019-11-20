إمارة مكة المكرمة: القبض على مواطن عنّف ابنته بعد خروجها من المدرسة

ظهر في مقطع فيديو على مواقع التواصل واتخذت الإجراءات النظامية بحقه

أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة، القبض على مواطن ظهر في مقطع فيديو ‏على مواقع التواصل الاجتماعي يعنّف ابنته ‏بعد خروجها من المدرسة بـجدة.

و‏أكدت أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، ‏وتكليف فرع وزارة العمل والتنمية ‏الاجتماعية في المنطقة بدراسة حالة الأسرة.

إمارة مكة المكرمة تعنيف

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20 نوفمبر 2019 - 23 ربيع الأول 1441 03:48 PM

ظهر في مقطع فيديو على مواقع التواصل واتخذت الإجراءات النظامية بحقه

إمارة مكة المكرمة: القبض على مواطن عنّف ابنته بعد خروجها من المدرسة

عبدالله البرقاوي

الرياض

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أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة، القبض على مواطن ظهر في مقطع فيديو ‏على مواقع التواصل الاجتماعي يعنّف ابنته ‏بعد خروجها من المدرسة بـجدة.

و‏أكدت أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، ‏وتكليف فرع وزارة العمل والتنمية ‏الاجتماعية في المنطقة بدراسة حالة الأسرة.

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إمارة مكة المكرمة تعنيف

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