توابل شائعة قد تقدّم العلاج لـ"كوفيد-19" ومرض ألزهايمر

باحثون من مركز سكريبس الأمريكي اكتشفوا "السلاح المزدوج"

اكتشف باحثون من مركز سكريبس الأمريكي للبحوث "Scripps Research"، أن مركبًا موجودًا في عشبة إكليل الجبل يمكن أن يكون سلاحًا مزدوجًا مضادًا للفيروس التاجي المستجد.



وبحسب مجلة "Antioxidants": اتضح للباحثين أن حمض الكارنوسيك الموجود بنسبة عالية في نبات إكليل الجبل، يمكنه كبح التفاعل بين بروتين S من SARS-CoV-2 وبروتين مستقبلات "ACE2" التي يستخدمها الفيروس للتوغل في الخلايا البشرية.



وقال كبير الباحثين الدكتور ستيوارت ليبتون من معهد سكريبس: "نعتقد أنه يجب دراسة حمض الكارنوسيك أو مشتقاته المحسنة، كمادة رخيصة لعلاج "كوفيد-19" وأمراض التهابية أخرى".



ودرس الفريق العلمي بيانات دراسات سابقة عن حمض الكارنوسيك، واتضح لهم أن هذا الحمض يكبح الالتهابات التي يتميز بها الشكل الحاد من "كوفيد-19" وأمراض أخرى بما فيها ألزهايمر.



ووصف الباحثون في الدراسة الجديدة التأثير المضاد لحمض الكارنوسيك في خلايا المناعة، التي تساهم بنشاط في تنظيم العمليات الالتهابية عند الإصابة بـ"كوفيد-19" ومرض ألزهايمر.



وأشار الباحثون إلى أن هذا التأثير ربما قد يخفف في بعض الحالات من متلازمة ما بعد كوفيد "كوفيد طويل الأمد"، التي تظهر على شكل صعوبة في التفكير التي يسميها المرضى "ضبابية الدماغ".



وأظهرت نتائج التجربة التي أجراها العلماء أن حمض الكارنوسيك يمكن أن يعيق بشكل مباشر قدرة الفيروس التاجي المستجد على إصابة الخلايا، وأن هذا التأثير يزداد بزيادة الجرعة.