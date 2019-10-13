شاهد.. وصول بعثة المنتخب السعودي إلى رام الله

يلتقي نظيره الفلسطيني الثلاثاء في تصفيات "المونديال"

وصلت بعثة المنتخب السعودي لكرة القدم إلى مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة؛ لمواجهة نظيره الفلسطيني الثلاثاء، ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر، وكأس آسيا 2023 بالصين.
ويقيم المنتخب السعودي تدريباً مساء اليوم الأحد على ملعب فيصل الحسيني بالرام شمالي مدينة القدس المحتلة، والذي سيحتضن المباراة الثلاثاء القادم.
وسيُعقد غداً الاثنين المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة بحضور المديرين الفنيين للمنتخبين، وعند الرابعة مساء يقام تدريب للمنتخب السعودي على ملعب فيصل الحسيني.
يذكر أن الأخضر السعودي يتصدر جدول ترتيب المجموعة الرابعة من التصفيات برصيد 4 نقاط من تعادل وفوز، فيما يحتل "الفدائي" المركز الرابع برصيد 3 نقاط من فوز وخسارة.

بعثة المنتخب السعودي المنتخب السعودي رام الله

8

13 أكتوبر 2019 - 14 صفر 1441 02:38 PM

يلتقي نظيره الفلسطيني الثلاثاء في تصفيات "المونديال"

شاهد.. وصول بعثة المنتخب السعودي إلى رام الله

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

5 7,530

وصلت بعثة المنتخب السعودي لكرة القدم إلى مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة؛ لمواجهة نظيره الفلسطيني الثلاثاء، ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر، وكأس آسيا 2023 بالصين.
ويقيم المنتخب السعودي تدريباً مساء اليوم الأحد على ملعب فيصل الحسيني بالرام شمالي مدينة القدس المحتلة، والذي سيحتضن المباراة الثلاثاء القادم.
وسيُعقد غداً الاثنين المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة بحضور المديرين الفنيين للمنتخبين، وعند الرابعة مساء يقام تدريب للمنتخب السعودي على ملعب فيصل الحسيني.
يذكر أن الأخضر السعودي يتصدر جدول ترتيب المجموعة الرابعة من التصفيات برصيد 4 نقاط من تعادل وفوز، فيما يحتل "الفدائي" المركز الرابع برصيد 3 نقاط من فوز وخسارة.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

بعثة المنتخب السعودي المنتخب السعودي رام الله

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019