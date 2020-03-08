بعد شهرين من افتتاحه .. شاهد "مستشفى ووهان" ينهي أعماله ويغلق رسمياً

تم تطهيره ثم غادره جميع المرضى إما للتعافي أو لنقلهم إلى مستشفى آخر

أنهى المستشفى المؤقت في مدينة ووهان الصينية؛ بؤرة تفشي فيروس كورونا، أعماله صباح اليوم الأحد، وأخضع لأعمال التعقيم كافة.

وأشارت وكالة "شينخوا" الصينية، إلى أن جميع المرضى خرجوا من المستشفى المؤقت في ووهان، في مقاطعة هوبي الصينية، بعد تعافيهم أو نقلهم إلى مستشفى آخر بعد ظهر يوم أمس السبت، مشيرة إلى أن الأعمال في المستشفى المؤقت انتهت بشكل رسمي، صباح اليوم الأحد، بعد إتمام إجراءات التطهير كافة فيه.

ووفقا لـ "روسيا اليوم" نشرت الوكالة صوراً، تظهر مشهداً غير مألوف للمستشفى المؤقت، الذي بنته السلطات الصينية في أقل من 10 أيام، حيث كان على مدى الشهرين الماضيين مكتظاً بالمصابين بالفيروس المستجد، وبطاقم العمل الطبي الذي أمضى ساعات طويلة في رعاية المصابين في بؤرة تفشي الفيروس.

وسجل عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في الصين تراجعا في الأيام الأخيرة، حيث أعلنت السلطات، مساء السبت، وفاة 27 شخصاً فقط وإصابة 44 آخرين بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية.