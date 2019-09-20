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ترقد في مستشفى شرق جدة دون تحويلها إلى مركز متخصص

الطفلة "الجابري" تعاني انسداد المريء.. ووالدها يناشد نقلها

ناشد والد الطفلة "جمعة بشير الجابري "، وزارة الصحة، نقل طفلته ذات الثلاثة أشهر من عمرها، إلى مستشفى متخصص في جراحة الأطفال؛ حيث تعاني منذ ولادتها من وجود انسداد في المريء، ولا تزال ترقد في مستشفى شرق جدة العام، دون تحويلها إلى مستشفى متخصص كما أوصى الأطباء.

وبحسب التقرير الطبي للطفلة "جمعة"؛ فإنها ترقد حاليًا في مستشفى شرق جدة العام، وقد وُلدت ولادة طبيعية، وكان وزنها 2 كيلو جرام، وعند إجراء الفحوصات الأولية لها؛ تَبَيّن وجود انسداد في المريء، وتمت معاينته من قِبَل جراحة الأطفال، واتضح وجود تباعد كبير بين طرفي المريء؛ مما يصعّب إجراء عملية الإصلاح في ذات المستشفى.

وتحتاج الحالة إلى مركز جراحة أطفال متقدم وذي إمكانيات أكبر مثل مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة.

وتم تركيب أنبوب تغذية عن طريق المعدة؛ وذلك للتقليل من مضاعفات التغذية الوريدية؛ حيث أوصى الأطباء بنقلها إلى مركز جراحة أطفال ذي إمكانيات عالية، لتوصيل طرفي المريء.

وقال والدها في مناشدة وصلت إلى "سبق": إنه منذ ولادتها قبل ثلاثة أشهر وهو يحاول مرارًا وتكرارًا نقلها إلى مستشفى متخصص؛ فيما باءت محاولاته على مدى الأشهر الثلاثة الماضية بالفشل.

وطالب المسؤولين في وزارة الصحة بضرورة تحويل وقبول حالة طفلته في مركز جراحة أطفال متقدم وذي إمكانيات عالية، على وجه السرعة؛ لإنقاذها من المرض الذي تعانيه منذ ولادتها.