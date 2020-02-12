"الربيعان": انتهاء ليالي الموجة الباردة

توقع أن تبدأ أيام دافئة من الخميس

توقّع خبير المناخ والمؤرّخ الأرشيفي لطقس المملكة، صالح الربيعان؛ أن تكون هذه الليلة "ليلة الخميس"، هي آخر ليالي البرد بإذن الله.



وقال "الربيعان": إنه "بداية من نهار غد الخميس سيبدأ الدفء من جديد، ونعيش عدة أيام دافئة، نلبس فيها الملابس البيضاء الصيفية، خاصة الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء".