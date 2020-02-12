"الربيعان": انتهاء ليالي الموجة الباردة

توقع أن تبدأ أيام دافئة من الخميس

توقّع خبير المناخ والمؤرّخ الأرشيفي لطقس المملكة، صالح الربيعان؛ أن تكون هذه الليلة "ليلة الخميس"، هي آخر ليالي البرد بإذن الله.

وقال "الربيعان": إنه "بداية من نهار غد الخميس سيبدأ الدفء من جديد، ونعيش عدة أيام دافئة، نلبس فيها الملابس البيضاء الصيفية، خاصة الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء".

حالة الطقس الموجة الباردة

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12 فبراير 2020 - 18 جمادى الآخر 1441 07:56 PM

توقع أن تبدأ أيام دافئة من الخميس

"الربيعان": انتهاء ليالي الموجة الباردة

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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توقّع خبير المناخ والمؤرّخ الأرشيفي لطقس المملكة، صالح الربيعان؛ أن تكون هذه الليلة "ليلة الخميس"، هي آخر ليالي البرد بإذن الله.

وقال "الربيعان": إنه "بداية من نهار غد الخميس سيبدأ الدفء من جديد، ونعيش عدة أيام دافئة، نلبس فيها الملابس البيضاء الصيفية، خاصة الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء".

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