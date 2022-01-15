أمطار رعدية ورياح سطحية على منطقة المدينة المنورة

تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة، تضمن أمطارًا رعدية تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية.



وأوضح المركز أن الحالة التي تشمل محافظات الأكحل والمهد ووادي الفرع، تستمر حتى الساعة الـ٢ ظهرًا.