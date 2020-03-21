"الصحة الفلسطينية": 4 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" في رام الله والخليل

ليرتفع العدد إلى 52 حالة تعافى منها 17

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية ميّ الكيلة "أن أربعة أشخاص جدد قد أصيبوا خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية بفيروس "كورونا"، 3 منها في رام الله لطلاب عادوا من بريطانيا، وواحدة من الخليل، ليصل العدد الإجمالي إلى 52 حالة، تعافى منها 17".



وأوضحت الكيلة "أنه تم أخذ عينات من 3 طلاب قادمين من لندن وصلوا مدينة رام الله، وتبينت إصابتهم بالفيروس، فيما أن الحالة الأخرى هي لطبيب من الخليل يعمل في مستشفى "هداسا عين كارم"، أصيب بالفيروس أثناء عمله هناك، وتم إبلاغنا بإصابته".