البحث عن شاب تشادي مفقود منذ 20 يومًا في جدة

وضعه الصحي جيد وليس هناك خلاف مع أحد من ذويه

تكثف الجهات الأمنية بمحافظة جدة وذوو الشاب عمار عيسى (21 عامًا - تشادي الجنسية) جهودهم للبحث عنه؛ وذلك بعد تغيبه عن منزله منذ أكثر من عشرين يومًا؛ إذ فُقد بعد خروجه من منزله بحي الجامعة دون معرفة وجهته التي توجه إليها.

وذكر أحد أقاربه لـ"سبق" أن قريبه "عمار" فُقد منذ أكثر من عشرين يومًا، وبحثوا عنه في كل مكان ولم يجدوه، وتم إبلاغ شرطة الجامعة، وعُممت أوصافه، وحتى الآن لم يتم العثور عليه. مشيرًا إلى أن شقيقه لا يشكو من شيء، ووضعه الصحي جيد، وليس هناك خلاف مع أحد من ذويه.

وطالب عبر "سبق" بالتواصل مع الشرطة أو مع ذويه في حال العثور عليه، أو الاتصال على الرقم: 0541948693.